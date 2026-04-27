Casamento comunitário formaliza união entre casais em Penedo

A Prefeitura de Penedo e o Tribunal de Justiça de Alagoas formalizaram a união civil de 40 casais durante cerimônia realizada na Marina do Barro Vermelho na tarde de sexta-feira, 24.

No cenário de rara beleza, com o pôr de sol no rio São Francisco, a celebração é resultado do projeto Justiça Itinerante, executado em Penedo por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH).

“As inscrições foram abertas na própria secretaria para os casais interessados em oficializar a união, atendendo aos critérios da Justiça Itinerante. Nossa equipe ficou responsável por todo o processo, incluindo a atualização das certidões e a realização das habilitações”, explica a secretária interina Claudiane Nonato (SEMASDH) sobre o trabalho que inclui ainda o Cartório de Registro Civil e Notas de Penedo.

O tabelião Marcos Vinícius de Carvalho e o juiz do TJ Alagoas, Claudemiro Avelino de Souza, conduziram o casamento comunitário que teve um carinho especial para as noivas na Secretaria Municipal da Mulher (SEMU).

O Dia de Noiva disponibilizou serviços de maquiagem e penteado para a cerimônia, encerrada com um jantar especial na Marina do Barro Vermelho, incluindo bolo de casamento e música ao vivo, proporcionando um momento único e inesquecível aos casais.

União civil

A formalização da união civil é um ato de cuidado mútuo que reflete a maturidade do casal em lidar com as realidades práticas da vida em comum, sendo um instrumento fundamental de proteção e reconhecimento jurídico para casais que buscam estabilidade.

Embora o afeto seja o alicerce de qualquer relacionamento moderno, o respaldo legal transforma a convivência em uma parceria reconhecida pelo Estado, garantindo que ambos os parceiros tenham seus direitos preservados.

Ao escolher um regime de bens e registrar a parceria, ficam estabelecidas regras claras que previnem conflitos futuros e protegem a autonomia de cada um, independentemente dos rumos que o relacionamento tome ao longo dos anos.

Por Secom PMP