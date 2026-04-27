Vereadora Raquel Tavares destaca trajetória da ACRESC em Penedo

A vereadora Raquel Tavares, durante sessão ordinária na Câmara Municipal de Penedo, destacou a trajetória de 18 anos da ACRESC – Centro de Reabilitação e Equoterapia Santa Clara, em Penedo. Referência no atendimento especializado, a instituição completa sua “maioridade” com um histórico de transformação e cuidado.

Para a vereadora, o trabalho realizado pela ACRESC é essencial para a saúde e inclusão no município. “São 18 anos de dedicação exclusiva à reabilitação, especialmente através da equoterapia, que muda a realidade de tantas famílias. É um orgulho acompanhar essa história de perto”, afirmou Raquel.

Raquel Tavares reforçou seu compromisso para garantir que o Centro continue sendo um pilar de assistência para quem precisa de tratamento humanizado e eficaz.

Por Redação