Vereadora Raquel Tavares destaca trajetória da ACRESC em Penedo

27 de abril de 2026
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A vereadora Raquel Tavares, durante sessão ordinária na Câmara Municipal de Penedo, destacou a trajetória de 18 anos da ACRESC – Centro de Reabilitação e Equoterapia Santa Clara, em Penedo. Referência no atendimento especializado, a instituição completa sua “maioridade” com um histórico de transformação e cuidado.

 

Para a vereadora, o trabalho realizado pela ACRESC é essencial para a saúde e inclusão no município. “São 18 anos de dedicação exclusiva à reabilitação, especialmente através da equoterapia, que muda a realidade de tantas famílias. É um orgulho acompanhar essa história de perto”, afirmou Raquel.

 

Raquel Tavares reforçou seu compromisso para garantir que o Centro continue sendo um pilar de assistência para quem precisa de tratamento humanizado e eficaz.

 

 

Por Redação

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