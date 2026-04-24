Corpo de bebê é encontrado por trabalhadores dentro de caminhão de lixo em Coruripe

24 de abril de 2026
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Caminhão onde bebê foi encontrado no CISP para investigação — Foto: Cortesia

Um recém-nascido foi encontrado morto por trabalhadores dentro de um caminhão de coleta de lixo, na manhã desta sexta-feira (24), em Coruripe, no Litoral Sul de Alagoas. O corpo do bebê estava em meio a materiais recicláveis.

 

O sexo e a identidade da criança ainda não foram confirmados. A polícia investiga as circunstâncias do caso.

 

Policiais militares da Força Tática isolaram um trecho da Rua do Pneu, local onde o bebê foi encontrado. O caminhão utilizado na coleta foi levado para o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) do município, onde vão ser realizados os primeiros procedimentos investigativos.

 

Em nota, a Prefeitura de Coruripe informou que, ao identificarem o corpo, os trabalhadores acionaram imediatamente a polícia para a adoção das medidas cabíveis.

 

O município acrescentou que o caso foi encaminhado às autoridades competentes e que está à disposição para colaborar com as investigações.

 

 

 

Fonte: G1/AL

 

24 de abril de 2026
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