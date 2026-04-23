AL: suspeitos de se passarem por polícias para cometerem homicídios morrem durante operação De acordo com a Polícia Civil, dupla reagiu a abordagem e foram atingidos por tiros. Eles foram socorridos até o Hospital Regional da Mata, mas não resistiram.

AL: suspeitos de se passarem por polícias para cometerem homicídios morrem durante operação

Dois suspeitos de integrar uma facção criminosa que se passava por policiais para cometer homicídios em Inhapi, no interior de Alagoas, morreram nesta quinta-feira (23). De acordo com a Polícia Civil, a dupla, que não teve os nomes divulgados, morreu durante uma troca de tiros na Operação Ruptura.

A polícia informou ainda que os suspeitos chegaram a ser socorridos e levados ao Hospital Regional da Mata, mas não resistiram aos ferimentos e morreram na unidade de saúde.

Outro suspeito foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo, e quatro armas foram apreendidas.

A operação cumpriu quatro mandados de prisão e dez de busca e apreensão. As investigações apontam que os alvos da ação policial são responsáveis por pelo menos três homicídios qualificados e uma tentativa de homicídio.

Fonte: G1/AL