AL: suspeitos de se passarem por polícias para cometerem homicídios morrem durante operação

De acordo com a Polícia Civil, dupla reagiu a abordagem e foram atingidos por tiros. Eles foram socorridos até o Hospital Regional da Mata, mas não resistiram.

23 de abril de 2026
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Armas apreendidas durante Operação Ruptura, no interior de Alagoas — Foto: Reprodução/PC-AL

Dois suspeitos de integrar uma facção criminosa que se passava por policiais para cometer homicídios em Inhapi, no interior de Alagoas, morreram nesta quinta-feira (23). De acordo com a Polícia Civil, a dupla, que não teve os nomes divulgados, morreu durante uma troca de tiros na Operação Ruptura.

 

A polícia informou ainda que os suspeitos chegaram a ser socorridos e levados ao Hospital Regional da Mata, mas não resistiram aos ferimentos e morreram na unidade de saúde.

 

Outro suspeito foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo, e quatro armas foram apreendidas.

 

A operação cumpriu quatro mandados de prisão e dez de busca e apreensão. As investigações apontam que os alvos da ação policial são responsáveis por pelo menos três homicídios qualificados e uma tentativa de homicídio.

 

 

Fonte: G1/AL

 

23 de abril de 2026
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