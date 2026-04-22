Ana Paula Renault é a grande campeã do BBB 26. Veja o valor de prêmio

Ana Paula Renault é a grande campeã do BBB 26. Veja o valor de prêmio

A jornalista Ana Paula Renault confirmou o seu favoritismo no BBB 26 e se consagrou a grande vencedora desta temporada do reality show nesta terça-feira (21/4), levando para casa o prêmio de R$ 5,7 milhões. Ela disputou a final com dois aliados, Juliano Floss e Milena Moreira.

A veterana, que já havia participado da 16ª edição do Big Brother Brasil, recebeu 75,94% dos votos do público para vencer o programa.

Em segundo lugar, Milena Moreira recebeu 17,29% dos votos. Juliano, por sua vez, ficou em terceiro, com 6,77% da preferência popular.

Prêmios do BBB 26

Com a vitória, Ana Paula conquista o prêmio de R$ 5.708.712, além de um apartamento e um carro 0 km. Durante o jogo, ela ganhou R$ 70 mil em dinâmicas do reality show.

Em segundo e terceiro lugar, Milena e Juliano ganham R$ 150 mil e R$ 50 mil, respectivamente. Como finalistas, cada um ganhou apartamento, e o integrante do grupo Camarote ganhou um carro na última Prova do Líder.

Milena e Juliano ganharam R$ 30 mil cada em ações de patrocinadores do programa.

Fonte: Metrópoles