Operação prende alvos de cometerem crimes de violência doméstica em Maceió e no interior

1 de junho de 2026
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Divulgação/PC-AL

A Polícia Civil deflagrou, na noite de domingo (31), uma operação para cumprir 13 mandados de prisão contra investigados por crimes relacionados à violência doméstica em Alagoas. Até o momento, 11 homens foram presos na capital e no interior do estado. Os nomes dos alvos e os locais das prisões não foram divulgados.

 

Os crimes investigados incluem tentativa de feminicídio, violência sexual, agressões físicas e violência psicológica.

 

De acordo com a polícia, as prisões ocorreram durante a segunda fase da Operação Mulher Segura, realizada em parceria entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e a Polícia Civil.

 

Participam da ação equipes da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), da Operação Policial Litorânea Integrada (OPLIT) e do departamento aéreo da Polícia Civil.

 

 

 

Fonte: G1/AL

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