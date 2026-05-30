Recém-nascida engasgada é salva por PMs em posto de Arapiraca

30 de maio de 2026
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Foto: Ascom/HEA

Uma recém-nascida de 29 dias foi salva por policiais militares após se engasgar na noite de sexta-feira (29), em Arapiraca, no Agreste de Alagoas. O caso aconteceu em um posto de combustíveis às margens de uma rodovia, no bairro Canafístula.

Segundo a TV Asa Branca Alagoas, uma guarnição do Pelotão de Operações Especiais estava no local quando o pai da criança chegou desesperado pedindo socorro. Ele relatou aos policiais que a filha não conseguia respirar.

Os policiais colocaram a criança na viatura e seguiram em direção ao Hospital de Emergência do Agreste (HEA). A mãe acompanhou a filha, enquanto o pai foi logo atrás em outro carro.

Durante o trajeto, os militares realizaram manobras para tentar desobstruir as vias respiratórias da recém-nascida.

Ainda a caminho da unidade de saúde, a bebê começou a apresentar sinais de melhora. Ao chegar ao hospital, ela foi entregue a uma pediatra, que deu continuidade aos procedimentos para a desobstrução completa.

Após o atendimento médico, a recém-nascida teve o quadro estabilizado.

Fonte: G1/AL

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