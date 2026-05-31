História ganha vida em apresentações dos alunos do Ensino Médio do ENSA

31 de maio de 2026
0 85

A Escola Nossa Senhora Auxiliadora realizou importantes trabalhos pedagógicos com os alunos da 1ª e 2ª séries do Ensino Médio, sob orientação da professora de História Andresa Galvão Sampaio, promovendo conhecimento, criatividade e protagonismo estudantil através de apresentações temáticas, maquetes, mapas mentais, slides e exposições orais.

Os alunos da 1ª série desenvolveram atividades sobre as civilizações da Grécia e Roma Antiga, abordando temas como democracia, filosofia, pólis, Senado Romano, Império Romano e o legado dessas civilizações para o mundo atual.
Já a 2ª série apresentou trabalhos sobre a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, destacando as transformações econômicas, sociais e políticas que marcaram a História Moderna, além das lutas sociais, desigualdades e mudanças que influenciam a sociedade contemporânea.

As apresentações contaram com debates e maquetes criativas, tornando as aulas mais dinâmicas, participativas e enriquecedoras. O projeto teve como principal objetivo estimular a pesquisa, a oralidade, o pensamento crítico e o trabalho em equipe, fortalecendo o aprendizado dos estudantes de forma significativa.

A Escola Nossa Senhora Auxiliadora parabeniza todos os alunos pelo empenho, dedicação e brilhante desempenho durante o desenvolvimento das atividades.

 

 

 

por divulgação 

 

31 de maio de 2026
0 85

Artigos relacionados

‘Diga Ronaldo’ estreia falando sobre hemodiálise e leva aos penedenses temas que fazem parte da vida da cidade

1 de junho de 2026

Recém-nascida engasgada é salva por PMs em posto de Arapiraca

30 de maio de 2026

Governo de Alagoas publica edital com 1.620 vagas para professores da rede estadual

29 de maio de 2026

Programa ‘Assistência com Você’ celebra o Dia das Mães no próximo dia 02

29 de maio de 2026

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo