História ganha vida em apresentações dos alunos do Ensino Médio do ENSA

A Escola Nossa Senhora Auxiliadora realizou importantes trabalhos pedagógicos com os alunos da 1ª e 2ª séries do Ensino Médio, sob orientação da professora de História Andresa Galvão Sampaio, promovendo conhecimento, criatividade e protagonismo estudantil através de apresentações temáticas, maquetes, mapas mentais, slides e exposições orais.

Os alunos da 1ª série desenvolveram atividades sobre as civilizações da Grécia e Roma Antiga, abordando temas como democracia, filosofia, pólis, Senado Romano, Império Romano e o legado dessas civilizações para o mundo atual.

Já a 2ª série apresentou trabalhos sobre a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, destacando as transformações econômicas, sociais e políticas que marcaram a História Moderna, além das lutas sociais, desigualdades e mudanças que influenciam a sociedade contemporânea.

As apresentações contaram com debates e maquetes criativas, tornando as aulas mais dinâmicas, participativas e enriquecedoras. O projeto teve como principal objetivo estimular a pesquisa, a oralidade, o pensamento crítico e o trabalho em equipe, fortalecendo o aprendizado dos estudantes de forma significativa.

A Escola Nossa Senhora Auxiliadora parabeniza todos os alunos pelo empenho, dedicação e brilhante desempenho durante o desenvolvimento das atividades.

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