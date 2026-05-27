Vereador Alcides de Andrade Neto propõe homenagem aos 60 anos da Loja Maçônica

27 de maio de 2026
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A Câmara Municipal de Penedo registrou, na última sessão ordinária, a apresentação de uma Moção de Aplausos pelo vereador Alcides de Andrade Neto (Cidoca) [1], em celebração aos 60 anos de fundação da Loja Maçônica Ressurreição Penedense. O documento formaliza o reconhecimento do Legislativo à trajetória da instituição na cidade.
O parlamentar enfatizou o impacto social da entidade nas últimas seis décadas, apontando suas ações voltadas para a ética, solidariedade e cultura. A homenagem destaca a importância do trabalho comunitário promovido pelos membros da instituição em benefício de toda a população penedense.
por Redação
27 de maio de 2026
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