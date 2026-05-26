Prefeitura de Penedo divulga resultado final do Edital de Valorização Junina

Prefeitura de Penedo divulga resultado final do Edital de Valorização Junina

A Prefeitura de Penedo divulgou, nesta terça-feira (26), por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ), o resultado final do Edital de Valorização Junina 2026.

Com o nome de Prêmio Forrozeiro Nilson Sanfoneiro, a iniciativa vai destinar mais de R$ 200 mil para artistas, grupos e produtores que mantêm viva a essência do São João nordestino em Penedo.

A ação tem como princípio o fortalecimento das tradições culturais e o incentivo direto aos fazedores de cultura do município. Todos os inscritos tiveram que seguir critérios estabelecidos e apresentar a documentação exigida no edital.

Clique AQUI e acesse o edital com o resultado

Fonte: SECOM/PMP