Bazar do Bem realizado pela Prefeitura de Penedo tem grande adesão e distribui mais de 8.500 itens

Bazar do Bem realizado pela Prefeitura de Penedo tem grande adesão e distribui mais de 8.500 itens

Pontualmente às 08 horas desta quinta-feira (23), o Ginásio Padre Manoel Vieira abriu suas portas para receber o público da 4º edição do Bazar do Bem, ação solidária realizada pela Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH).

Os participantes que lotaram o espaço receberam pulseiras de acesso pelo grau de prioridade, como pessoas idosas, gestantes e puérperas, classificação para melhor organizar o fluzo das beneficiárias.

Nesta edição da ação solidária que iniciou em 2023 e foi ampliada desde então, agora acontecendo duas vezes por ano, atender moradores da zona urbana em uma etapa e a segunda os moradores da zona rural.

Neste trabalho mais recente, mais de 8.500 itens foram selecionados para a distribuição, material doado por famílias penedenses, empresários e comerciantes.

“Hoje é mais um grande dia da realização do Bazar do Bem, uma ação que busca beneficiar famílias em estado de vulnerabilidade social. São mais de 8.500 itens para atender todos os públicos, de bebês a idosos. Desde o início do ano que estamos arrecadando, tudo pensando para atender quem mais precisa. Aproveito o momento para agradecer a todos que contribuíram de alguma forma para a realização”, disse a superintendente de Assistência Social e Direitos Humanos, Ivanilde Regueira.

Como o Bazar do Bem Funciona

Nesta edição são mais de 8.500 itens, selecionados por público e idade, após triagem rigorosa e de qualidade. Num espaço bem amplo, cada turma com 20 pessoas que acessa o local fica por cerca de dez minutos, podendo escolher cada um até dez peças. As equipes também orientam na escolha e ainda fornecem sacolas para acondicionar os produtos.

Uma das dezenas de compradores da 4ª Edição do Bazar do Bem foi a gestante de 08 meses, Kelly Fernandes. Ela reside no povoado Cooperativa 1º Núcleo e na sua vez de comprar, escolheu fraldas descartáveis, um pequeno ‘Moisés’ de tecido (tipo de berço portátil) e algumas roupinhas para Pedro Bernardes, que está prestes a nascer.

“Quero agradecer ao Bazar do Bem por proporcionar itens para meu bebê e um pacote de fraldas. Muito obrigada e gratidão por tudo. Que Deus abençoe a todos”, encerrou a gestante sobre a ação solidária que só termina com a distribuição do último item.

Por Secom PMP