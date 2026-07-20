Idoso morre atropelado por caminhão ao atravessar rodovia em Palmeira dos Índios

Um idoso de 77 anos morreu após ser atropelado por um caminhão na tarde desta segunda-feira (20), em um trecho da BR-316, nas proximidades do Conjunto Habitacional J. Duarte e de um posto de combustíveis, em Palmeira dos Índios, no Agreste de Alagoas.

A vítima foi identificada como Manuel Amaral Ferreira. De acordo com informações apuradas no local, ele trafegava de bicicleta e havia retornado para casa depois de visitar um terreno de sua propriedade, localizado nas imediações da rodovia.

Após chegar à residência, o idoso colocou uma panela de feijão no fogo e saiu novamente para alimentar um cavalo que costumava manter às margens da BR-316. Segundo relatos de pessoas que o conheciam, isso fazia parte da rotina dele.

Ao tentar atravessar a rodovia, Manuel Amaral Ferreira foi atingido por um caminhão. Em razão da gravidade dos ferimentos, morreu ainda no local do acidente.Conhecidos da vítima informaram que familiares vivem em Maceió e já haviam sido comunicados sobre a morte.As circunstâncias do atropelamento deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

Por Michelle Farias e Everton Luis/Gazetaweb