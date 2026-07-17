Capacita Penedo alcança mais de 1.400 servidores da educação municipal

Durante uma semana, de 13 a 17 de julho, a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Penedo realizou mais uma etapa do Capacita Penedo, programa de formação continuada que contempla todos os servidores da SEMED.

Neste 2º Ciclo, mais de 1.400 profissionais participaram das oficinas realizadas nos três turnos, nos auditórios da SEMED, do Instituto Federal de Alagoas (IFAL- Campus Penedo) e do Centro de Convenções e Eventos Zeca Peixoto, antigo Cine São Francisco, onde também aconteceu o encerramento nesta sexta-feira (17).

Dividido em blocos formativos mensais, o Capacita Penedo tem como objetivo qualificar todos os servidores de acordo com suas áreas de atuação. Nesta edição, os principais temas abordados foram educação inclusiva, alfabetização, matemática, resolução de problemas e a escola das adolescências.

“O Capacita é dividido em blocos formativos mensais e, neste mês de julho, trabalhamos temas como educação inclusiva, alfabetização, 1º e 2º anos, matemática e resolução de problemas com o 4º ano. Tivemos também formações com a nossa equipe multidisciplinar, composta por psicólogos e assistentes sociais, para fortalecer a atuação desses profissionais dentro das escolas, promovendo a aprendizagem em conjunto com as coordenações. Além disso, abordamos a Escola das Adolescências com os professores do 6º ao 9º ano”, explicou a superintendente pedagógica da SEMED Penedo, Keith Guimarães.

Educação inclusiva: número de matrículas mais que triplicou

A educação inclusiva na SEMED ganhou ainda mais atenção devido ao crescimento expressivo no número de matrículas de estudantes com deficiência e necessidades educacionais específicas na rede municipal.

Entre 2022 e 2026, esse número passou de 249 para 780 matrículas, representando um aumento de 213%.

“De 13 a 17 de julho, também realizamos oficinas voltadas à educação inclusiva com todos os profissionais da rede, desde os professores até os profissionais das salas de recursos. O objetivo é instrumentalizar esses servidores para oferecer um atendimento cada vez mais qualificado aos nossos estudantes neurodivergentes e ao público da educação especial como um todo. Trabalhamos estratégias de aprendizagem, mediação e regulação de crises, entre outros conteúdos. São formações bastante completas para que nossos profissionais atuem com competência e segurança junto às nossas crianças, jovens e adultos”, acrescentou a superintendente.

A psicopedagoga e diretora de Educação Inclusiva da Secretaria Municipal de Educação, Rayane Vilela, ressalta a importância da qualificação constante e afirma que educar para incluir não é apenas acolher as diferenças, mas também saber criar caminhos para que elas floresçam.

“É exatamente nesse cenário que a qualificação constante dos profissionais se torna um pilar inegociável. O conhecimento na área da educação inclusiva evolui rapidamente. Novas metodologias, legislações, tecnologias assistivas e formas de compreender o desenvolvimento humano surgem a todo momento. Sem um estudo contínuo, corremos o risco de oferecer às pessoas com deficiência e aos neurodivergentes um acolhimento afetivo, mas tecnicamente limitado. A formação continuada nos fornece as ferramentas para transformar a boa intenção em evolução real, cognitiva e social. O Capacita Penedo acontece para fortalecer cada vez mais nossa rede e oferecer melhores condições para o desenvolvimento dos nossos estudantes.”

Encerramento

O encerramento do 2º Ciclo do Capacita Penedo aconteceu nesta sexta, 17, com novas oficinas no Centro de Convenções e Eventos. No período da manhã, participaram 735 servidores. Logo mais à tarde, serão mais 690 profissionais e, no turno da noite, a programação será voltada aos profissionais da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O último dia de atividades também contou com palestras das especialistas Josy Bellar e Aline Pereira, além da apresentação musical de Nanda Ferreira e banda.

“Hoje, nossos servidores estão reunidos no Capacita Penedo 2026, aqui no encerramento desta edição, no Centro de Convenções e Eventos, se preparando e se fortalecendo para fazer ainda mais pelos nossos alunos. Porque, quando qualificamos quem está em sala de aula, o resultado aparece na vida de cada estudante. Seguimos investindo fortemente nos nossos servidores. Muito obrigado pela participação de todos e parabéns”, encerrou o secretário de Educação de Penedo, Luciano Lucena.

Por Secom PMP