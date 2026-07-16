Prefeitura de Penedo promove 4ª edição do Bazar do Bem na quinta-feira, 23

16 de julho de 2026
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Deywesson Duarte (Arquivo Secom)

O ginásio Padre Manoel Vieira recebe a 4ª edição do Bazar do Bem na próxima quinta-feira, dia 23 de julho, com expectativa de distribuir mais de oito mil itens para famílias acompanhadas em Penedo nos equipamentos, programas e serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

 

O trabalho da Prefeitura de Penedo é desenvolvido por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH), começando às 8 horas, no espaço situado no bairro Castro Alves, popular Bititinga, próximo da sede da Codevasf.

 

“Nós criamos o Bazar do Bem em 2023, quando iniciamos a primeira campanha de arrecadação de roupas, calçados, toalhas, lençóis, acessórios e outros itens doados pela população penedense. Conseguimos cerca de 2.500 peças e todas foram distribuídas gratuitamente para pessoas em situação de vulnerabilidade social de nossa cidade”, explica Ana Teresa Lopes, secretária municipal de Assistência Social.

 

A mobilização em favor de quem mais precisa tem a solidariedade dos penedenses, colaboração voluntária que ampliou o Bazar do Bem. Em 2024, o número de doações aumentou para cerca de quatro mil peças e, em 2025, alcançou aproximadamente sete mil itens distribuídos. 

 

A expectativa para a edição 2026 do Bazar do Bem é disponibilizar 8.500 peças, beneficiando mais famílias. “Esse crescimento é resultado do compromisso da administração municipal com as pessoas que mais precisam de ações do poder público, do trabalho das equipes da Secretaria de Assistência Social e da solidariedade da população, que contribui com doações e fortalece uma iniciativa que já faz parte do calendário de ações sociais do município”, informa a Secretária Ana Teresa Lopes.

 

Ela ressalta ainda que o Bazar do Bem tem como diferencial permitir que cada pessoa escolha os itens de acordo com suas necessidades, garantindo mais dignidade, respeito e autonomia, e que todas as peças disponibilizadas são fruto de doações e representam uma oportunidade de fortalecer o compromisso com a inclusão social e o bem-estar da nossa população.

 

“Nosso maior objetivo é promover a solidariedade e o acolhimento,  e essa é uma iniciativa que permite que aquela doação tenha um novo sentido na vida de outras pessoas, uma vez que a própria pessoa beneficiada escolhe a peça que faz sentido no contexto familiar dela”, conclui Ana Teresa.

 

 

 

Por Secom PMP com SEMASDH

 

16 de julho de 2026
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