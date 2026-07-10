Polícia apura violência sexual contra adolescente com deficiência após gravidez

10 de julho de 2026
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Uma adolescente foi conduzida para atendimento médico após surgirem indícios de violência sexual no povoado Cangandu, zona rural de Arapiraca, na manhã dessa sexta-feira (10). A situação veio à tona durante atendimento em uma unidade básica de saúde da região.

Segundo informações repassadas por profissionais de saúde, a jovem, que possivelmente possui limitações cognitivas, apresentou sinais que levantaram suspeitas de abuso. Durante o atendimento, foi constatada uma gravidez de aproximadamente três meses — informação que, de acordo com a própria família, era desconhecida até então.

A adolescente relatou que não havia contado sobre o ocorrido anteriormente por ter sido ameaçada pelo suposto autor. Diante da gravidade do caso, o Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou a vítima até uma unidade hospitalar para exames e atendimento especializado.

 

A polícia fez buscas na tentativa de localizar o suspeito, mas até o momento ninguém foi preso. O caso foi registrado e encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente, que dará continuidade às investigações.

 

 

Fonte: Gazetaweb

 

10 de julho de 2026
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