Polícia apura violência sexual contra adolescente com deficiência após gravidez
Uma adolescente foi conduzida para atendimento médico após surgirem indícios de violência sexual no povoado Cangandu, zona rural de Arapiraca, na manhã dessa sexta-feira (10). A situação veio à tona durante atendimento em uma unidade básica de saúde da região.
Segundo informações repassadas por profissionais de saúde, a jovem, que possivelmente possui limitações cognitivas, apresentou sinais que levantaram suspeitas de abuso. Durante o atendimento, foi constatada uma gravidez de aproximadamente três meses — informação que, de acordo com a própria família, era desconhecida até então.
A adolescente relatou que não havia contado sobre o ocorrido anteriormente por ter sido ameaçada pelo suposto autor. Diante da gravidade do caso, o Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou a vítima até uma unidade hospitalar para exames e atendimento especializado.
A polícia fez buscas na tentativa de localizar o suspeito, mas até o momento ninguém foi preso. O caso foi registrado e encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente, que dará continuidade às investigações.
Fonte: Gazetaweb