Novos investimentos da prefeitura melhoram iluminação pública em Penedo na cidade e na zona rural

A substituição de lâmpadas da rede pública é mais do que uma troca de equipamentos em Penedo. Desde que o prefeito Ronaldo Lopes criou a SIPE – Superintendência de Iluminação Pública de Penedo -, ainda no primeiro ano do seu primeiro mandato, o setor desenvolve o Programa Penedo Mais Iluminada com excelência e agilidade.

Os investimentos que fizeram as lâmpadas de vapor serem objetos do passado colocaram LED em todos os lugares públicos dos meios urbano e rural. Agora, acompanhando os avanços da tecnologia, luminárias mais potentes estão sendo instaladas pela SIPE na cidade e no campo, como tem sido desde o início da administração Ronaldo Lopes.

“Nós estamos substituindo as luminárias de 35 watts por luminárias de 80 watts, como já fizemos em todo o percurso da Rua Belo Horizonte. Foram 21 luminárias novas nessa via que é bastante movimentada, uma das primeiras de Penedo a receber iluminação com LED. E como a determinação do prefeito Ronaldo é sempre utilizar a melhor tecnologia disponível, nós iniciamos esse trabalho que também já atendeu a Cooperativa 1º Núcleo”, explica André França, superintendente da SIPE.

As novas luminárias de 80 watts estão substituindo as de 35w em vias da cidade com maior fluxo de trânsito de veículos, a exemplo da Rua Belo Horizonte, acesso asfaltado mais utilizado para loteamentos e também conjuntos residenciais do bairro Raimundo Marinho.

André França reforça o atendimento da SiPE nos povoados de Penedo, informando que a próxima comunidade a ter luminárias de LED de 80w será o Manimbu. Além disso, localidades com rede de baixa tensão instalada pela Equatorial e ainda sem iluminação pública estão recebendo o serviço da SIPE.

“Nós vamos atender 100% da zona rural de Penedo e assim que terminar esse período de chuvas, vamos trabalhar na Ponta Mofina, no Catrapó, Tapera, Marituba do Peixe, Marituba de Cima, Capela, Riacho do Pedro e outras comunidades”, relata o superintendente.

Por Secom PMP