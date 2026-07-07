Bebê recebe dose da Pneumo 20 e reforça a importância da vacinação infantil em Penedo

A mamãe Lívia Gomes levou a pequena Maya Heloísa, de cinco meses de vida, ao posto de saúde Hunard Pastor Brandão, localizado na Vila Matias, parta alta de Penedo, para garantir ao seu bebê a dose da vacina Pneumo 20, reforçando a importância de manter a caderneta de vacinação das crianças sempre atualizada.

A Pneumo 20 é uma vacina que protege contra 20 sorotipos da bactéria Streptococcus pneumoniae, responsável por doenças graves como pneumonia, meningite, infecções no ouvido (otite), sinusite e infecções generalizadas. A imunização é uma das principais formas de prevenir complicações e reduzir internações causadas por essas doenças.

Disponível gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a Pneumo 20 pode ser encontrada em todos os postos de saúde de Penedo. Na rede privada, a vacina tem custo elevado, o que torna a oferta gratuita pelo SUS um importante avanço para ampliar o acesso à imunização e garantir mais proteção às crianças.

No calendário nacional de vacinação, a Pneumo 20 é aplicada em três momentos: aos 2 meses, 4 meses e com uma dose de reforço aos 12 meses de idade. É fundamental que pais e responsáveis respeitem o cronograma para garantir a proteção completa das crianças.

Para Lívia, manter a caderneta de vacinação da filha em dia é um compromisso com a saúde e o bem-estar da criança. “Eu me sinto mais tranquila sabendo que ela está protegida”, afirmou a mãe.

A Secretaria Municipal de Saúde de Penedo orienta que todas as famílias procurem a unidade de saúde mais próxima, levando a caderneta de vacinação, para verificar se as vacinas estão em dia. Manter o calendário vacinal atualizado é um gesto de cuidado que protege não apenas as crianças, mas também toda a comunidade.

Por Assessoria SMS