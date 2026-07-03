Homem é assassinado com 14 tiros após tentar se esconder dentro de igreja em Maceió

3 de julho de 2026
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Um homem foi assassinado na noite de quinta-feira (2) após ser atingido por 14 disparos e correr para o interior de uma igreja, no bairro Trapiche da Barra, em Maceió. A vítima, que não teve o nome divulgado, foi baleada na cabeça.

 

A esposa informou à polícia que o homem tinha passagem por roubo e um mandado de prisão em aberto, relacionado a um crime que não foi informado.

 

De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava conversando com o pastor, quando três criminosos chegaram e efetuaram os disparos. Os suspeitos não foram identificados e, até o momento, ninguém foi preso.

 

Equipes dos institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML), além de agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), estiveram no local para realizar os procedimentos de perícia e iniciar as investigações.

 

 

 

Fonte: G1/AL

 

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