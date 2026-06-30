Dia D da Operação Mulher Segura completa 30 dias com 257 agressores presos em Alagoas

A Polícia Civil de Alagoas (PCAL) realizou, nessa terça-feira (30), mais uma etapa do Dia D da Operação Mulher Segura, que resultou na prisão de um homem em cumprimento a mandado de prisão civil.

A ação foi realizada por equipes da PCAL, sob a coordenação da delegada Ana Luiza Nogueira, coordenadora das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs), em conjunto com a Patrulha Maria da Penha.

A operação, iniciada em 1º de junho, completa 30 dias de atividades com um balanço de 257 homens presos por envolvimento em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Entre as ocorrências mais recorrentes estão lesão corporal, tentativa de feminicídio, violência sexual e violência patrimonial, reforçando o trabalho contínuo da Polícia Civil no enfrentamento a esses crimes.

De acordo com a delegada Ana Luiza Nogueira, a Operação Mulher Segura será permanente. Pela primeira vez, a iniciativa será mantida até o dia 31 de dezembro, com equipes atuando diariamente nas ruas para cumprir mandados de prisão e ampliar a proteção às vítimas de violência doméstica em todo o estado.

A Operação Mulher Segura é uma mobilização nacional e estadual liderada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), em parceria com as Polícias Civis. A iniciativa tem como objetivo combater a violência contra a mulher, cumprir mandados judiciais contra agressores e fortalecer a rede de proteção às vítimas.

Em Alagoas, as ações são intensificadas com frequência, priorizando o enfrentamento de crimes como tentativa de feminicídio, violência sexual, lesão corporal e outras formas de violência doméstica.

Fonte: TNH1 com Ascom PCAL