Corpos de pai e filho desaparecidos são localizados em barragem de Delmiro Gouveia

Corpos de pai e filho desaparecidos são localizados em barragem de Delmiro Gouveia

Os corpos de Pedro Neto, de 32 anos, e do filho, Pedro Filho, de 15 anos, foram localizados nesta segunda-feira (29) em uma barragem na região de Delmiro Gouveia, no Alto Sertão de Alagoas.

As vítimas estavam desaparecidas desde a manhã de domingo (28), quando saíram de casa, por volta das 10h, em uma motocicleta e não foram mais vistas.

O desaparecimento mobilizou familiares, moradores e equipes de resgate, que realizaram buscas na região ao longo do dia. Durante as diligências, a motocicleta utilizada por pai e filho foi encontrada às margens do rio, juntamente com documentos pessoais, roupas e sandálias.

O material encontrado no local reforçou a suspeita de que os dois teriam entrado na água.

O Corpo de Bombeiros informou que a ocorrência foi tratada como resgate de corpos desaparecidos. As vítimas foram encontradas submersas e retiradas da água já em óbito pelas equipes de salvamento. Após o resgate, os corpos foram deixados sob responsabilidade da Polícia Militar, que acompanhou os procedimentos no local. As circunstâncias das mortes ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.

Fonte: Gazetaweb