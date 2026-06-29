Sargento Ramalho e Coronel Camila Paiva reforçam Guilherme Lopes para deputado estadual

A pré-campanha de Guilherme Lopes a deputado estadual ganhou mais um capítulo de peso no cenário político de Alagoas. O apoio declarado de Sargento Ramalho e Coronel Camila Paiva amplia o alcance do projeto que vem se consolidando no Baixo São Francisco e ganhando musculatura em diferentes frentes do estado.

Em Alagoas, apoios políticos carregam mensagens que vão além da fotografia. Quando lideranças com trajetória pública, atuação na segurança e presença reconhecida na capital se aproximam de uma pré-candidatura construída a partir do interior, o recado é claro: Guilherme Lopes começa a ocupar um espaço estratégico no debate sobre representatividade, desenvolvimento regional e presença política do Baixo São Francisco.

O nome de Marcos André Ramalho Martins, conhecido como Sargento Ramalho ou Marcos Ramalho, já passou por disputas importantes no cenário eleitoral alagoano. Em 2022, ele disputou uma vaga de deputado federal pelo MDB, com candidatura deferida, nome de urna Marcos Ramalho e ocupação registrada como médico. Naquele pleito, o resultado oficial do TRE-AL apontou 6.277 votos e condição de suplente.

Antes disso, Ramalho também havia disputado mandato de deputado estadual em 2018 pelo PPL, quando obteve 11.292 votos, conforme registros de apuração publicados à época com base nos dados eleitorais. Esse histórico mostra que o apoio não vem de um nome distante da política, mas de uma liderança que já testou seu capital eleitoral e conhece os caminhos da disputa em Alagoas.

Ao lado dele, a presença da Coronel Camila Paiva também dá densidade simbólica ao movimento. O Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas registrou, em 2023, a promoção de Camila Paiva ao posto de coronel, destacando o marco da chegada de mulheres à patente mais alta da instituição militar no estado. O próprio CBMAL também ressalta sua trajetória como primeira mulher oficial de comando da corporação e sua atuação em defesa das mulheres da segurança pública.

Camila Paiva também aparece em agenda institucional recente como chefe de Políticas de Segurança à Mulher da Secretaria de Estado da Segurança Pública de Alagoas, função ligada ao fortalecimento de ações voltadas à proteção, inclusão e atendimento humanizado.

Para Guilherme Lopes, a adesão de Sargento Ramalho e Coronel Camila Paiva reforça uma pré-campanha já consolidada e em franca expansão. O movimento mostra que o projeto não está restrito a uma bolha local, mas dialoga com lideranças que têm história na capital, inserção em pautas sensíveis e reconhecimento em áreas fundamentais para a população, como segurança pública, saúde, defesa das mulheres e valorização dos servidores.

No Baixo São Francisco, região que busca ampliar sua voz nas decisões estaduais, Guilherme tem se colocado como um nome de articulação, presença e diálogo. A cada nova manifestação de apoio, cresce também a leitura de que sua pré-candidatura reúne condições para transformar demandas regionais em pauta efetiva na Assembleia Legislativa de Alagoas.

Fonte: Assessoria