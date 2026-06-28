CSA derrota Lagarto, avança à terceira fase e enfrentará o Betim de Minas Gerais

28 de junho de 2026
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CSA passa pelo Lagarto e agora vai jogar em Minas Gerais - Foto: Allan Max / Ascom CSA

O CSA avançou na noite de sábado (27) à terceira fase do Campeonato Brasileiro da Série D após vencer o Lagarto, de Sergipe, por 2×0 no Estádio Rei Pelé, em Maceió. O adversário do Azulão será o Betim, de Minas Gerais, que reverteu derrota por 1×0 na partida de ida e fez 2×0 no Vitória, do Espírito Santo.

 

Por ter melhor campanha geral na competição, o CSA vai fazer a primeira partida no Sudeste e decidirá a vaga na quarta fase também em Maceió, no Rei Pelé. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) deve divulgar as datas dos confrontos após a definição dos outros classificados neste domingo (28) e na segunda-feira (29), quando ocorrerá a última partida da 2ª fase.

 

Em caso de classificação sobre os mineiros do Betim, o confronto dos possíveis adversários do CSA nas oitavas de final também já foi definido. O São Luiz, do Rio Grande do Sul, eliminou o Blumenau, de Santa Catarina, e vai enfrentar o Velo Clube, que tirou da competição o também paulista Água Santa.

 

 

 

Por Bruno Martins/TribunaHoje

 

28 de junho de 2026
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