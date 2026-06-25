Vereadora Raquel Tavares defende fortalecimento de políticas públicas para os idosos e celebra o sucesso do Projeto 60+ em Penedo

25 de junho de 2026
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O “Junho Lilás” é uma campanha global dedicada à conscientização e ao combate à violência contra a pessoa idosa. Diante da extrema importância desse tema, a vereadora Raquel Tavares trouxe o assunto para o centro do debate público na Sessão da Câmara de Penedo, reforçando a necessidade urgente de dar voz e proteção à terceira idade.

 

“Precisamos falar sobre esse tema de forma clara e contínua. Combater a violência contra os idosos não é apenas um dever legal, mas um compromisso moral de toda a sociedade”, destacou a parlamentar.

 

Cobrança por mais ações e políticas públicas

 

Mais do que conscientizar, a vereadora aproveitou o momento para cobrar uma postura firme e ativa do poder público. Raquel Tavares enfatizou a urgência de criar novos projetos e, ao mesmo tempo, descentralizar e fortalecer as políticas públicas já existentes. O objetivo principal é garantir que a população idosa tenha pleno acesso a direitos fundamentais.

 

Projeto 60+: um sonho realizado em Penedo

 

Como prova de que é possível transformar a realidade dos idosos na prática, a vereadora celebrou o sucesso do Projeto 60+.

 

Realizado em parceria com Jaqueline Tavares, diretora da ACRESC (Associação Comunitária de Reabilitação e Equoterapia Santa Clara), o projeto representa a concretização de um grande sonho em prol da comunidade local.

 

Com menos de um ano de funcionamento, o Projeto 60+ alcançou resultados extraordinários, tornando-se uma referência de cuidado. A iniciativa oferece uma rede de apoio integral aos idosos, que inclui atendimentos em:

 

  • Fisioterapia e Pilates
  • Enfermagem e Nutrição
  • Hidroginástica
  • Consultas médicas (clínico geral, ortopedista e otorrino)

 

Para além dos cuidados médicos, o projeto atua diretamente na saúde emocional dos participantes. O espaço promove o acolhimento humanizado, a convivência comunitária, a elevação da autoestima e, consequentemente, uma melhora expressiva na qualidade de vida de dezenas de idosos em Penedo.

 

Reconhecimento e prêmio estadual

 

O impacto positivo e a relevância das ações desenvolvidas pelo Projeto 60+ cruzaram as fronteiras do município. Recentemente, a iniciativa recebeu um prêmio de reconhecimento do Governo do Estado de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado da Cidadania e da Pessoa com Deficiência.

 

A premiação oficializa a importância social do projeto e dá ainda mais combustível para que a vereadora Raquel Tavares e a diretora Jaqueline Tavares continuem expandindo essa corrente de cuidado e proteção à pessoa idosa.

 

 

por Redação

 

25 de junho de 2026
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