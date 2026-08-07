Maior edição da Penedo Cup Fut7 promete movimentar esporte, turismo e economia

Penedo será palco de um dos principais eventos de futebol de base de Alagoas nos dias 15 e 16 de agosto, com a realização da Penedo Cup Fut7 2026. A competição reunirá atletas das categorias Sub-10, Sub-11, Sub-12 e Sub-13 em disputas no formato Fut7, consolidando o município como um importante destino para grandes eventos esportivos.

Após reunir 28 equipes e mais de 400 crianças na edição passada, a expectativa para este ano é ainda maior, com mais de 40 equipes confirmadas.

Clubes e escolinhas de diferentes regiões do estado estarão em campo, entre eles CSA, Inter e Primeira Camisa, de Maceió; ASA e União Agreste, de Arapiraca; Bola na Rede, de Coruripe e Igaci; VL10, de Marechal Deodoro; além das equipes penedenses Escolinha Mangueirão, Novos Talentos, Madre, Inter Penedo e Meninos de Penedo.

Outro grande atrativo será a presença de observadores técnicos dos clubes Palmeiras, Bahia e Vitória, que acompanharão as partidas em busca de jovens promessas do futebol.

A competição será realizada no Estádio Alfredo Leahy, que receberá uma estrutura especial com o gramado dividido em quatro campos de Fut7, permitindo a realização de quatro partidas simultaneamente. Para Juca Vasconcelos, secretário municipal de Esportes, eventos como a Penedo Cup ampliam o acesso ao esporte e criam oportunidades para que jovens atletas sejam vistos por grandes clubes do país.

“Eventos como esse ajudam na massificação do esporte. A presença de grandes clubes brasileiros aqui em Penedo durante a competição dá oportunidade para que jovens talentos sejam observados, possibilitando que alguns sejam escolhidos para fazer avaliações mais detalhadas. Durante toda a competição, diversos garotos de Penedo e de outras cidades de Alagoas participarão desse evento, e a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, está contribuindo para que tudo seja um sucesso e para que os meninos possam se divertir jogando futebol”, destacou o secretário Juca Vasconcelos.

Segundo o empresário Alexandre Malta, um dos organizadores da competição, a Penedo Cup reúne diferentes benefícios em um único evento, indo além das disputas dentro de campo.

“A Penedo Cup consegue envolver o esporte de alto rendimento, com grandes equipes de base; a inclusão social, com meninos de projetos sociais sendo observados por olheiros de grandes clubes do Brasil; a movimentação da economia e do turismo local, com famílias de atletas de fora desfrutando dos hotéis e restaurantes de Penedo; além de proporcionar diversão às famílias penedenses”, afirmou.

A expectativa é de que a Penedo Cup Fut7 também gere impactos positivos para o turismo e a economia local, com o aumento da procura por hospedagens, restaurantes e outros serviços durante o fim de semana da competição.

“A Penedo Cup vai muito além do esporte. É um evento que movimenta toda a cadeia do turismo, atrai visitantes de diversas cidades, fortalece nossa rede de hospedagem, bares, restaurantes e o comércio em geral. É esse tipo de iniciativa que mostra como o esporte também é um importante vetor de desenvolvimento econômico para Penedo”, destacou Jair Galvão, secretário de Turismo e Economia Criativa.

A Penedo Cup Fut7 2026 conta com o apoio da Prefeitura de Penedo, por meio das secretarias municipais de Esportes (SMES) e de Turismo e Economia Criativa (SETUREC).

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC