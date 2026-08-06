Veja quem são os candidatos a governador em Alagoas em 2026

Veja quem são os candidatos a governador em Alagoas em 2026

A disputa pelo governo em Alagoas tem agora três nomes anunciados como candidatos. São eles:

JHC ( PSDB )

( ) Lenilda Luna (UP)

Renan Filho (MDB)

As convenções partidárias, encontros em que os partidos definem os candidatos que vão disputar os cargos das eleições de 2026, terminam nesta quarta-feira (5).

O primeiro turno será no dia 4 de outubro. Se houver, o segundo turno para cargos majoritários, como presidente e governador, ocorrerá em 25 de outubro.

Mesmo com a aprovação dentro do partido, a oficialização das candidaturas não chegou ao fim. As siglas têm até as 19h do dia 15 de agosto para registrar os nomes das chapas na Justiça Eleitoral.

Fonte: G1/AL