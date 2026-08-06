Veja quem são os candidatos a governador em Alagoas em 2026

6 de agosto de 2026
0 79
Renan Filho, JHC e Lenilda Luna. — Foto: Montagem g1

A disputa pelo governo em Alagoas tem agora três nomes anunciados como candidatos. São eles:

 

 

As convenções partidárias, encontros em que os partidos definem os candidatos que vão disputar os cargos das eleições de 2026, terminam nesta quarta-feira (5).

 

O primeiro turno será no dia 4 de outubro. Se houver, o segundo turno para cargos majoritários, como presidente e governador, ocorrerá em 25 de outubro.

 

Mesmo com a aprovação dentro do partido, a oficialização das candidaturas não chegou ao fim. As siglas têm até as 19h do dia 15 de agosto para registrar os nomes das chapas na Justiça Eleitoral.

 

 

Fonte: G1/AL

6 de agosto de 2026
0 79

Artigos relacionados

Primeira edição da Feira da Agricultura Familiar no Conjunto Mata Atlântica é um sucesso

6 de agosto de 2026

Programa Penedo Inclusiva vira caso de sucesso em Jornada Pedagógica no Piauí

6 de agosto de 2026

Agora é oficial: Guilherme Lopes confirma candidatura a deputado estadual por Alagoas

5 de agosto de 2026

Flávio Bolsonaro anuncia deputado Alfredo Gaspar como vice na chapa dele à Presidência

5 de agosto de 2026

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo
OparaNews
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.