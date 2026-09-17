Receita Federal investiga cinco lojas suspeitas de vender celulares irregulares em Alagoas

17 de setembro de 2026
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Receita Federal investiga estabelecimentos suspeitos de venderem celulares irregulares — Foto: Divulgação/Receita Federal

A Receita Federal em Alagoas participa, nesta quinta-feira (17), de uma operação nacional para investigar estabelecimentos suspeitos de vender celulares irregulares, relacionados a crimes ou com pendências fiscais. Em Alagoas, cinco locais são alvos da ação. Não há informações sobre presos.

 

A 2ª fase da Operação Última Chamada é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e investiga 72 pontos de venda em oito estados: Rio Grande do Norte, Pará, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Alagoas, Espírito Santo, Goiás e Acre.

 

Além dos celulares, a Receita Federal também busca identificar outros produtos que tenham entrado irregularmente no país, como dispositivos clandestinos usados para a transmissão de canais fechados, conhecidos como TV Box.

 

 

 

Fonte: G1/AL

 

17 de setembro de 2026
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