Bordadeiras consolidam Penedo em posição de destaque no artesanato alagoano e brasileiro

Agulha, linha, dedicação e competência. Nas mãos de mulheres de Penedo, o bordado livre é mais do que mero ornamento ou passatempo. É habilidade que revela traços da identidade ribeirinha no cenário estadual e nacional, gerando emprego e renda na cidade e no campo.

Em recantos diferentes do município, a Associação de Inclusão Social Bordadeiras de Penedo Pontos e Contos e o Grupo Produtivo Fulô.A consolidam esse tipo de fazer manual, projeção confirmada na 6ª edição do Prêmio Sebrae TOP 100 de Artesanato.

As duas iniciativas estão entre as onze representantes de Alagoas no levantamento que engloba todos os estados do Brasil divulgado esta semana. E não é a primeira vez que isso acontece. Tanto a Pontos e Contos quanto a Fulô.A já haviam sido selecionadas em edições anteriores do Prêmio Sebrae TOP 100 de Artesanato.

Fundadora da Fulô.A, Ana Cristina Ferreira Santos desenvolve seu trabalho na comunidade que nasceu, Murici, onde ensina a técnica para outras mulheres

“Somos um grupo de mulheres da zona rural de Penedo e estamos levando o nosso trabalho para o mundo. Participar do Top 100 era um sonho e ver esse sonho realizado pela segunda vez é muito gratificante”, disse a Mestre Artesã à reportagem do Sebrae Alagoas na notícia que destaca a importância da premiação.

“O TOP 100 não destaca apenas peças bonitas, ele reconhece as unidades de produção artesanal mais competitivas do Brasil, levando em consideração a qualidade dos produtos, as boas práticas de produção e a gestão dos negócios”, informa a jornalista Nathalia Conrado no texto.

Francisca Lessa, fundadora e presidente da Pontos e Contos, também comemorou. “É a quarta edição que a gente ganha como TOP 100 de artesanato no Brasil. São os 100 melhores artesanatos do Brasil. E é um prêmio que dá muita visibilidade. A gente fica muito feliz de ter participado porque são mais de duas mil inscrições e ter sido selecionada entre 100 é uma honra muito grande”, destaca a bordadeira em vídeo publicado na rede social da associação.

Além das bordadeiras de Penedo, a 6ª edição do Prêmio Sebrae TOP 100 do Artesanato inclui artesãos e organizações dos municípios alagoanos de Pão de Açúcar, Teotônio Vilela, Marechal Deodoro, Maceió, Belo Monte e Capela.

Por Secom PMP