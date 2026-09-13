ASA empata com Uberlândia e fica com o vice da Série D

ASA empata com Uberlândia e fica com o vice da Série D

O ASA ficou com o vice-campeonato brasileiro da Série D de 2026 neste domingo (13). O time de Arapiraca empatou por 1 a 1 com o Uberlândia, no Parque do Sabiá, e não conseguiu reverter a derrota por 2 a 0 sofrida no primeiro jogo da decisão, disputado em Alagoas.

Diante de mais de 36 mil torcedores, o Alvinegro precisava vencer por pelo menos dois gols de diferença para levar a disputa aos pênaltis. A equipe alagoana até saiu na frente, com Michel Douglas, mas o Uberlândia reagiu ainda no primeiro tempo e segurou o resultado até o fim.

ASA começa melhor e abre o placar

O time de Arapiraca iniciou a partida tentando pressionar o adversário. Aos 22 minutos, veio o gol que reacendeu a esperança alagoana. Arturzinho fez o cruzamento e Michel Douglas apareceu para cabecear, colocando o ASA em vantagem e deixando a decisão novamente aberta.

O gol obrigou o Uberlândia a abandonar parte da postura mais cautelosa adotada por causa da vantagem construída em Arapiraca.

A resposta mineira, porém, veio dez minutos depois. Após cobrança de escanteio, Calazans subiu mais alto e cabeceou para empatar.

Nos minutos finais, o ASA se lançou ao ataque em busca dos gols necessários. Aos 33 da segunda etapa, Tudinho aproveitou um rebote depois de levantamento na área, mas finalizou por cima.

Pouco depois, aos 35 minutos, Richard Franco chegou a marcar para o ASA, mas o gol foi anulado pela arbitragem após falta no lance.

ASA termina campanha com acesso à Série C

Com o empate por 1 a 1, o Uberlândia confirmou o título da Série D. Apesar do vice-campeonato, o ASA encerra a campanha com uma conquista importante: o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro de 2027 já havia sido garantido.

O time alagoano agora volta suas atenções para a próxima temporada. Além da terceira divisão nacional, o ASA terá pela frente o Campeonato Alagoano de 2027.

Fonte: AL24horas