Prefeitura de Penedo entrega mais 100 óculos à população por meio do Programa Sua Vida Com Um Novo Olhar

Prefeitura de Penedo entrega mais 100 óculos à população por meio do Programa Sua Vida Com Um Novo Olhar

A Prefeitura de Penedo realizou nesta quinta-feira, 10, mais uma entrega de óculos pelo Programa Sua Vida Com Um Novo Olhar. Nesta edição, mais 100 penedenses foram beneficiados com os novos óculos, ampliando para 5.523 o número de pessoas atendidas pela iniciativa desde seu lançamento, em 2022.

O programa é desenvolvido pela Prefeitura de Penedo em parceria com o Instituto de Gestão de Políticas Públicas Sociais (IGPS) e conta com a atuação integrada das secretarias municipais de Saúde, Educação e Assistência Social. A união entre as áreas permite ampliar o acesso aos cuidados com a saúde visual e atender diferentes públicos do município.

“Esse programa tem um significado muito grande porque estamos falando de algo que transforma a vida das pessoas. Enxergar bem significa ter mais qualidade de vida, mais segurança, melhora o desempenho na escola, no trabalho e nas atividades do dia a dia. Já são mais de 5 mil pessoas beneficiadas e vamos continuar trabalhando para ampliar esse atendimento e garantir que cada vez mais penedenses tenham acesso a esse cuidado”, destacou o prefeito Ronaldo Lopes.

Mais do que a correção da visão, a entrega dos óculos representa mais autonomia, segurança e qualidade de vida para os beneficiados. Enxergar melhor contribui para o desempenho escolar, facilita as atividades profissionais e do cotidiano e proporciona mais independência para crianças, jovens, adultos e idosos.

Segundo a superintendente de Vigilância em Saúde, Evelyn Ferreira, a iniciativa representa uma importante estratégia de prevenção e promoção da saúde.

“O cuidado com a visão precisa acontecer de forma preventiva e contínua. Muitas vezes, uma dificuldade para enxergar interfere diretamente no aprendizado, no trabalho e até na autonomia das pessoas. Por isso, ações como o Sua Vida Com Um Novo Olhar são tão importantes porque possibilitam identificar essas necessidades e garantir o acesso aos óculos para quem precisa”, explicou Evelyn.

O Sua Vida Com Um Novo Olhar também passou a integrar o Programa Visão Para Todos, ampliando as ações de saúde ocular em Penedo. Com a integração, crianças com menos de 12 anos também podem ser beneficiadas com os óculos, após participarem das avaliações realizadas pelo programa.

Ao longo dos últimos anos, a iniciativa do prefeito Ronaldo Lopes tem levado atendimento e cuidado para diferentes públicos, fortalecendo as políticas públicas de saúde visual no município e garantindo que o benefício chegue principalmente a quem mais precisa.

Com mais uma entrega realizada, a Prefeitura de Penedo reforça o compromisso de investir em ações que promovam dignidade, inclusão e bem-estar, garantindo à população acesso a serviços de saúde que fazem diferença na vida das pessoas.

Por Assessoria SMS