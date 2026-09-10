Profissionais da educação integral da rede municipal de Penedo participam de capacitação

10 de setembro de 2026
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Ricardo Alves

Durante toda esta quinta-feira (10), os 195 servidores da educação integral da rede municipal de ensino participam de mais um ciclo do Capacita Penedo. A qualificação acontece no ginásio do Complexo Esportivo e Educacional da SEMED nos dois turnos, e os servidores participam das atividades de acordo com seus horários de trabalho.

 

A capacitação tem como tema “Clima Escolar Positivo: estratégias para fortalecer vínculos, convivência e aprendizagem na Educação Integral” e é ministrada pelo professor e mestre Roberto Oliveira.

 

Para a superintendente pedagógica da Semed Penedo, Keith Guimarães, o processo formativo, além de fortalecer a educação, contribui para estreitar os vínculos entre os profissionais.

 

“Estamos trabalhando hoje com os profissionais da educação integral na construção da política municipal de educação em tempo integral. Esses momentos formativos são bastante importantes para que a gente consiga oferecer uma educação em que una o horário regular das aulas ofertadas aos nossos alunos à extensão do tempo letivo, que são as quatro horas do integral, de forma a desenvolver globalmente as potencialidades de todas as crianças e adolescentes atendidos nas atividades dos três eixos educação, cultura e esporte. Dessa maneira, complementamos as sete horas diárias de trabalho da nossa rede. Esse processo formativo, além de fortalecer a nossa educação, fortalece os vínculos entre profissionais, família e escola”, explicou.

Foto: Ricardo Alves

Dividido em blocos formativos mensais, o Capacita Penedo tem como objetivo qualificar todos os servidores de acordo com suas áreas de atuação. O programa de qualificação da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Penedo acontece ao longo de todo o ano.

 

“Hoje é mais um dia importante de aprendizado e muita formação para os nossos servidores, especificamente para os profissionais da Educação em Tempo Integral. Todos os 195 servidores vão participar, divididos em dois turnos. Isso é mais uma demonstração de que a educação segue investindo nos servidores, no conhecimento e na aprendizagem, tudo para que possamos desenvolver o nosso trabalho e aplicar, no dia a dia, esses conhecimentos com os nossos alunos”, encerrou a diretora da Educação em Tempo Integral da Semed Penedo, Valquíria Nobre.

 

 

Por Secom PMP

 

10 de setembro de 2026
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