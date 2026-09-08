Peninha é a grande atração do Projeto Seis & Meia do mês de setembro

Peninha é a grande atração do Projeto Seis & Meia do mês de setembro

O Projeto Seis & Meia chega a mais uma edição em Penedo no mês de setembro e traz como atração nacional o cantor e compositor Peninha, que apresenta o show “Minhas Canções”, no domingo (13), no Theatro Sete de Setembro. A programação também valoriza a música local com a participação do cantor, maestro, compositor e músico penedense Francis Batista, responsável pela abertura da noite.

Em “Minhas Canções”, Peninha revisita sucessos que atravessaram gerações e foram eternizados nas vozes de grandes intérpretes da música brasileira. No repertório estão clássicos como “Sozinho”, “Sonhos” e “Alma Gêmea”, além de outras canções que fazem parte da trajetória do artista e da memória afetiva do público.

Com mais de 30 anos dedicados à música, Francis Batista é a atração local na programação do Seis & Meia. O artista iniciou sua trajetória aos nove anos de idade, sob orientação do saudoso mestre Raimundo dos Santos, e construiu uma carreira marcada pela versatilidade. Maestro, cantor, compositor e músico, Francis transita por diferentes estilos, da música erudita ao rock, passando pelo frevo e pela MPB.

Os ingressos para a apresentação já estão à venda. O público pode garantir a entrada de forma online, através do site https://ingressodigital.com/evento/21801/projeto-seis-&-meia-peninha-francis-batista, ou presencialmente no Galpão Zureta.

O projeto Seis & Meia é uma realização da Sue Chamusca Arte e Assessoria, com correalização da Prefeitura de Penedo e Instituto CasaDelas, e conta com o apoio do Galpão Zureta.

SERVIÇO

Projeto Seis & Meia

Local: Theatro Sete de Setembro

Dia: 13/09 (domingo)

Atração nacional: Peninha

Atração local: Francis Batista

Abertura da casa: 17h30

Início das apresentações: 18h30

Indicação etária: Livre para todas as idades

Ingressos:

Meia-entrada: R$ 50,00

Ingresso solidário: R$ 60,00 + 1 kg de alimento não perecível

Inteira: R$ 100,00

Vendas: Site (https://ingressodigital.com/evento/21801/projeto-seis-&-meia-peninha-francis-batista) e Galpão Zureta

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC