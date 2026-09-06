Marido é preso após agredir companheira e deixá-la em posto de saúde

Marido é preso após agredir companheira e deixá-la em posto de saúde

Um homem foi preso após agredir fisicamente a própria companheira e deixá-la em um posto de saúde, no município de Estrela de Alagoas, Agreste do Estado. O caso foi registrado na noite desse sábado (5) e tratado pela Polícia Militar (PM) como violência doméstica no âmbito da Lei Maria da Penha.

A guarnição da RP 08 foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) ao posto de saúde da cidade, após receber informações sobre uma possível ocorrência de violência doméstica.

Ao chegar à unidade, os policiais encontraram a vítima, que relatou ter sido agredida fisicamente pelo companheiro. Segundo o relato, após as agressões, o próprio homem teria levado a mulher até o posto para receber atendimento médico.

Depois de deixá-la na unidade, o suspeito teria seguido para a residência de sua mãe, localizada na zona rural de Estrela de Alagoas.

Após o atendimento médico da vítima, os policiais realizaram diligências e foram até o endereço informado, onde encontraram o autor da agressão.

Diante dos fatos, as partes foram conduzidas ao Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) de Palmeira dos Índios para os procedimentos legais.

O homem foi autuado por lesão corporal no contexto de violência doméstica, conforme a Lei Maria da Penha, e permaneceu preso à disposição da Justiça.

Fonte: Gazetaweb