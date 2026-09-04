Desfile de 7 de Setembro em Penedo terá live e palanque oficial em novo local

Desfile de 7 de Setembro em Penedo terá live e palanque oficial em novo local

A celebração do Dia da Independência do Brasil em Penedo volta a utilizar a Avenida Floriano Peixoto como reta final da parada cívica que será transmitida ao vivo pela Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Penedo.

Em função da obra de requalificação da Praça 12 de Abril, onde o desfile de 7 de Setembro tinha seu ponto alto em Penedo, com as evoluções das bandas e das balizas em frente ao palanque oficial, a mudança para o Largo da Igreja São Gonçalo foi adotada.

A estrutura onde autoridades se reúnem para prestigiar as representações das forças de segurança e escolas das redes pública e privada será instalada em frente ao Theatro Sete de Setembro, com arquibancadas abertas ao público na Avenida Floriano Peixoto.

Live

Pensando na acessibilidade dos penedenses que não puderem comparecer presencialmente ou daqueles que residem fora da cidade, a gestão Inovação e Crescimento cobrirá o evento, em tempo real, via internet.

A transmissão em formato de live permitirá acompanhar com detalhes as apresentações das unidades de ensino, com início da transmissão às 14 horas, quando o prefeito Ronaldo Lopes e demais comandantes das forças de segurança passam em revista à tropa, ato que ocorre nas imediações da Praça Clementino do Monte, ponto de partida do desfile cívico.

Clique neste link para assistir a live do 7 de Setembro em Penedo

Por Secom PMP