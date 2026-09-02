Óticas Diniz de Penedo lança promoção especial com sorteio de bicicleta elétrica e óculos de sol exclusivos

2 de setembro de 2026
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A Óticas Diniz em Penedo iniciou uma nova campanha promocional de aniversário voltada para renovação de estilo, cuidados com a visão e mobilidade sustentável. Unindo saúde visual e vantagens exclusivas, a ação oferece benefícios diretos na compra de óculos de grau e a chance de concorrer a um grande prêmio.

 

Durante o período da promoção, os clientes que comprarem seus óculos de grau completos na loja ganham, de forma imediata, um óculos de sol exclusivo para complementar o visual.

 

Participe do sorteio de uma bicicleta elétrica

 

Além de garantir os dois óculos, os consumidores ganham a oportunidade de transformar a sua rotina de locomoção. A cada R$ 100,00 em compras, o cliente recebe um cupom oficial para concorrer a uma bicicleta elétrica de última geração. O veículo sorteado vem equipado com cesta frontal, sistema de amortecimento e design ideal para o trânsito urbano com conforto e economia.

 

A campanha já está ativa na unidade de Penedo. Para garantir a participação no sorteio e garantir o brinde exclusivo, os interessados devem comparecer à loja física, localizada na Praça Largo de Fátima.

 

 

Por Redação

 

2 de setembro de 2026
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