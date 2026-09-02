PRF recupera veículo roubado e com sinais de adulteração em São Miguel dos Campos

PRF recupera veículo roubado e com sinais de adulteração em São Miguel dos Campos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, nesta quarta-feira (2), um veículo que apresentava sinais de adulteração e possuía registro de roubo. A ocorrência foi registrada em São Miguel dos Campos, no interior de Alagoas.

A abordagem aconteceu durante um comando estático realizado pela equipe da PRF. O automóvel estava ocupado por quatro pessoas quando foi parado pelos policiais.

Durante a fiscalização, os agentes identificaram indícios de adulteração no veículo. Após uma análise mais detalhada, a equipe conseguiu identificar as características originais do automóvel.

A consulta apontou que o carro havia sido roubado em 13 de junho de 2023, no estado de Pernambuco.

O veículo e a ocorrência foram encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil, em São Miguel dos Campos, para a adoção dos procedimentos cabíveis.

Fonte: Gazetaweb com informações da assessoria