PRF recupera veículo roubado e com sinais de adulteração em São Miguel dos Campos

2 de setembro de 2026
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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, nesta quarta-feira (2), um veículo que apresentava sinais de adulteração e possuía registro de roubo. A ocorrência foi registrada em São Miguel dos Campos, no interior de Alagoas.

 

A abordagem aconteceu durante um comando estático realizado pela equipe da PRF. O automóvel estava ocupado por quatro pessoas quando foi parado pelos policiais.

 

Durante a fiscalização, os agentes identificaram indícios de adulteração no veículo. Após uma análise mais detalhada, a equipe conseguiu identificar as características originais do automóvel.

 

A consulta apontou que o carro havia sido roubado em 13 de junho de 2023, no estado de Pernambuco.

 

O veículo e a ocorrência foram encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil, em São Miguel dos Campos, para a adoção dos procedimentos cabíveis.

 

 

Fonte: Gazetaweb com informações da assessoria

 

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