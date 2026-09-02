Instituto Penedo Previdência convoca aposentados e pensionistas para prova de vida

2 de setembro de 2026
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O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Penedo – Penedo Previdência convoca todos aposentados e pensionistas para a realização da prova de vida 2026.

 

O procedimento é obrigatório e fundamental para garantir a manutenção dos dados cadastrais e o pagamento ininterrupto dos benefícios previdenciários de trabalhadores e trabalhadoras da Prefeitura de Penedo que não estão mais em atividade no serviço público municipal.

 

O período para o cumprimento da obrigação será de 02 a 17 de setembro de 2026 e para garantir a comodidade dos beneficiários, otimizando o atendimento, a prova de vida pode ser realizada de três formas:

 

  • Pelo QR Code:Basta apontar a câmera do celular para o código QR disponível neste link. Você será direcionado ao sistema MinhaPrev, onde poderá acessar ou instalar o aplicativo e iniciar sua Prova de Vida
  • Pelo Aplicativo:O serviço está acessível no aplicativo Minha Prev, disponível para smartphones nos sistemas Android e Apple (iOS). Confira tutorial simples e rápido no vídeo abaixo:

 

  • Presencialmente:Os segurados que preferirem atendimento pessoal podem comparecer à sede do Penedo Previdência, localizada na Av. Floriano Peixoto, nº 28, Centro Histórico.

 

A administração do Penedo Previdência orienta a todos os aposentados e pensionistas que não deixem a regularização para a última hora. A realização do recadastramento dentro do prazo estabelecido é a única garantia de manter todos os direitos previdenciários e pagamentos em dia.

 

Em caso de dúvidas ou para mais informações, os segurados podem entrar em contato com a equipe de atendimento do instituto através dos canais oficiais do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Penedo.

 

Os meios disponíveis para suporte são o WhatsApp pelo número (82) 99135-2015, o perfil no Instagram @previdenciapenedo e o e-mail oficial penedoprevcomunicacao@gmail.com

 

 

 

Por Secom com assessoria Penedo Previdência

 

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