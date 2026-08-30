Finalista da Série D, ASA elimina o Gama e tenta seu primeiro título nacional

30 de agosto de 2026
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ASCOM ASA

O ASA não se contentou com o acesso. Garantido na Série C de 2027, o time alvinegro eliminou o Gama nas semifinais e chegou à decisão da Quarta Divisão do Brasileiro, contra o Uberlândia. Tenta, inclusive, o seu primeiro título nacional.

 

O ASA venceu o primeiro jogo do mata-mata por 2 a 0 contra o Gama, em Arapiraca, e segurou um empate sem gols neste domingo, no Distrito Federal.

O grande destaque da partida no Bezerrão foi o goleiro Rafael Mariano, que fez pelo menos cinco grandes defesas. No primeiro tempo, o ASA teve ainda um gol anulado de Gustavo Ramos. O VAR pegou uma falta na origem da jogada.

Neste domingo, o técnico Itamar Schülle montou o ASA com: Rafael Mariano; Paulinho, Danilo Mendes, Alysson Dutra e Arthuzinho; Ferreira, Allef, Sammuel e Motta; Gustavo Ramos e Michel Douglas.

Quem vem lá?

 

Garantido nas finais, o ASA agora encara em dois jogos o Uberlândia, que empatou neste domingo por 1 a 1 com o ABC, em Natal, depois de vencer por 2 a 0 em Minas Gerais.

Pela classificação geral, o primeiro jogo das finais será em Arapiraca e o segundo em Uberlândia.

Invicto

 

A campanha alvinegra nos mata-matas é impressionante. Sem perder de ninguém, o ASA eliminou Sergipe, Ivinhema, Cianorte, Goiatuba e Gama.

O duelo mais equilibrado foi diante do Goiatuba. Com dois empates nas quartas de final, a decisão da vaga na Série C foi para os pênaltis.

No campeonato, juntando todas as fases, o ASA somou 38 pontos em 20 jogos, vencendo dez, empatando sete e perdendo duas vezes. O ataque alvinegro marcou 28 gols e a defesa sofreu 11, saldo de 17.

Fonte: GE/AL

30 de agosto de 2026
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