Finalista da Série D, ASA elimina o Gama e tenta seu primeiro título nacional

O grande destaque da partida no Bezerrão foi o goleiro Rafael Mariano, que fez pelo menos cinco grandes defesas. No primeiro tempo, o ASA teve ainda um gol anulado de Gustavo Ramos. O VAR pegou uma falta na origem da jogada.

Neste domingo, o técnico Itamar Schülle montou o ASA com: Rafael Mariano; Paulinho, Danilo Mendes, Alysson Dutra e Arthuzinho; Ferreira, Allef, Sammuel e Motta; Gustavo Ramos e Michel Douglas.

Quem vem lá?

Garantido nas finais, o ASA agora encara em dois jogos o Uberlândia, que empatou neste domingo por 1 a 1 com o ABC, em Natal, depois de vencer por 2 a 0 em Minas Gerais.

Pela classificação geral, o primeiro jogo das finais será em Arapiraca e o segundo em Uberlândia.

Invicto