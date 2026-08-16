Nove anos depois, ASA volta à Série C e mira primeiro título nacional

16 de agosto de 2026
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Yohan e Alex Bruno comemoram gol do ASA — Foto: Pablício Vieira/ASA

Nove anos depois de ser rebaixado para a Série D, o ASA está de volta à Série C do Campeonato Brasileiro. O acesso foi conquistado neste domingo, em Arapiraca, diante do Goiatuba, em uma partida dramática que terminou empatada por 1 a 1 no tempo normal e foi decidida nos pênaltis. O time alvinegro venceu por 5 a 4 em Arapiraca.

 

A campanha nos mata-matas foi marcada pela invencibilidade. O ASA eliminou Sergipe, Ivinhema, Cianorte e Goiatuba sem perder nenhum dos confrontos.

Contra o Goiatuba, porém, o duelo foi o mais equilibrado. Após o empate sem gols no primeiro jogo, as equipes voltaram a empatar, desta vez por 1 a 1, levando a decisão para as penalidades.

Na disputa por pênaltis, o goleiro Rafael Mariano defendeu a cobrança de Bruno Nunes e abriu caminho para a classificação. Pelo ASA, Michel Douglas, Allef, Gustavo Ramos, Paulinho e Motta converteram suas cobranças. O meia-atacante fechou a série com uma cavadinha e garantiu a festa da torcida alvinegra.

O acesso coroa uma campanha construída desde a primeira fase. O ASA terminou na terceira posição do Grupo A10, com 16 pontos, e chega às semifinais como o quarto melhor time na classificação geral, com 34.

Em 18 jogos, o ASA venceu 9, empatou 7 e perdeu 2 aproveitamento de 63%. O time marcou 26 gols e sofreu 11, saldo de 15.

Agora, o adversário do ASA será o Gama, em mais uma etapa da caminhada que ganhou um novo objetivo: conquistar o primeiro título nacional da sua história. Na outra semifinal, jogam ABC e Uberlândia.

Fonte: GE/AL

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