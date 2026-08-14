Representantes do MEC e da Undime conhecem funcionamento da educação integral em Penedo

O Programa Escola em Tempo Integral da Prefeitura de Penedo recebeu nesta sexta-feira, 07, a visita da representante do Ministério da Educação, Kátia Helena Schweickardt, e do presidente da Undime Alagoas, Djalma Barros.

Recepcionados pelo Secretário Municipal de Educação, Luciano Lucena, e comitiva formada por coordenadores e servidores da Semed Penedo, o gestor para Alagoas da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação e a Secretária de Educação Básica do MEC conheceram as atividades disponíveis para estudantes no contraturno das aulas, investimento inédito em educação criado em 2023 pelo prefeito Ronaldo Lopes.

“Eu fiquei bem impressionada, já fui secretária de uma capital (Manaus-AM) e achei muito interessante a perspectiva inovadora que enfrenta o desafio de aumentar as matrículas em tempo integral devido a dificuldade de ter profissionais multidisciplinares para todas as escolas, e a opção de usar um espaço comum para atender oito escolas no tempo integral, com várias atividades diversificadas, envolvendo arte, cultura, esporte e também componentes curriculares como recomposição das aprendizagens, o famoso reforço, isso tudo dentro de uma perspectiva integrada que é bem bacana, vale a pena todo mundo conhecer”, analisou a Secretária de Educação Básica do MEC.

Kátia Helena veio a Penedo para participar do 1º Seminário Estadual de Alfabetização da Undime Alagoas e elogiou a condução dos trabalhos na Semed. “Eu sei o quanto o posicionamento da liderança, a visão estratégica, o jeito como engajar as pessoas faz diferença num projeto político pedagógico”, comentou.

O presidente em Alagoas da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) também sabe da experiência de estar à frente da educação pública.

“Eu vim conhecer o Complexo Educacional de Penedo que abrange oito escolas do município para o tempo integral e a gente ficou encantado com a diversidade de atividades. Como secretário municipal da educação, sei da importância do tempo integral na vida escolar dos alunos e a gente viu na prática, no sorriso das crianças, no engajamento dos professores”, disse o gestor da área do município de Feliz Deserto, parabenizando o prefeito Ronaldo Lopes pelo investimento.

Luciano Lucena apresentou todos os espaços e serviços que existem no Complexo Educacional e Esportivo da Semed, do refeitório à vila olímpica, das salas de reforço escolar até a padaria, estrutura e assistência que se adequa ao ensino em tempo integral, conforme avalia a Secretária Kátia Helena.

“A gente sabe que a educação integral não é só a ampliação da jornada, ela implica em cuidar de todas as dimensões de desenvolvimento da criança, do adolescente, da pessoa. Então você precisa cuidar de arte, de cultura, do social, da saúde e dos aspectos cognitivos. Além disso, a educação integral também é bastante importante para a família, especialmente para as mães que trabalham porque os filhos ficam em um ambiente organizado, seguro. É também na escola onde pode se identificar problemas de crianças e adolescentes, inclusive violência doméstica. Então quanto mais tempo na escola, acompanhadas, com atividades planejadas, você está garantindo muito mais desenvolvimento, segurança e tranquilidade para as famílias. Eu acho que esse é o futuro da educação básica brasileira”, concluiu a representante do MEC sobre o trabalho que será novamente ampliado em Penedo, com a inclusão de mais unidades na educação em tempo integral.

Ainda durante a visita técnica, Kátia Helena e Djalma Barros ganharam o livro didático Penedo, Cidade da Gente e a primeira edição da obra Pequenos Escritores, que reúne textos e desenhos de estudantes de escolas da Prefeitura de Penedo, selecionados por meio de concurso, com segunda edição a ser publicada ainda este ano.

Por Secom PMP