Educação de Penedo avança na alfabetização e alcança 73% de crianças do 2º ano do ensino fundamental das escolas da prefeitura

Educação de Penedo avança na alfabetização e alcança 73% de crianças do 2º ano do ensino fundamental das escolas da prefeitura

A rede pública municipal de ensino de Penedo registrou um crescimento expressivo no nível de alfabetização de alunos e alunas. Segundo dados do Índice Criança Alfabetizada (ICA), divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), a porcentagem de estudantes alfabetizados na idade correta no município subiu de 42%, em 2024, para 73% em 2025.

O indicador avalia o desempenho das crianças ao final do 2º ano do Ensino Fundamental — fase em que os estudantes têm até 7 anos de idade —, avaliando critérios fundamentais de fluência na leitura e capacidade de escrita de textos simples da vida cotidiana.

Atualmente, cerca de 840 alunos da rede pública municipal estão matriculados nessa etapa de ensino nas unidades da Secretaria Municipal de Educação. O acompanhamento do desempenho escolar é realizado de forma contínua e anual, com a próxima rodada oficial de avaliações do ICA agendada para o mês de novembro.

Por Secom PMP