Prefeitura de Penedo investe 26,28% de recursos próprios em saúde no 1º quadrimestre de 2026

13 de agosto de 2026
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A Prefeitura de Penedo destinou 26,28% dos recursos próprios do município para a saúde no primeiro quadrimestre de 2026, percentual que supera em mais de 11 pontos percentuais o mínimo constitucional de 15%. O investimento corresponde a R$ 12.422.779,19, reforçando o volume de recursos destinados à manutenção e ampliação dos serviços públicos de saúde.

 

Os dados foram apresentados nesta quarta-feira (12), durante a prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde ao Conselho Municipal de Saúde e à Câmara de Vereadores. A apresentação foi conduzida pela secretária municipal de Saúde, Waninna Mendonça, junto aos coordenadores da pasta.

 

No período, a receita destinada à saúde totalizou R$ 34.514.531,01, enquanto os recursos próprios aplicados pelo município chegaram aos R$ 12,4 milhões. O percentual investido representa um aporte significativamente superior ao mínimo exigido pela Constituição Federal.

 

Durante a prestação de contas, também foram apresentados dados sobre atendimentos, serviços realizados, ações de prevenção, investimentos e resultados alcançados pela rede municipal nos primeiros quatro meses do ano. Entre os serviços destacados estão ações de Atenção Primária, vigilância em saúde, assistência especializada, vacinação, saúde da mulher e da criança, além de iniciativas de prevenção e acompanhamento das famílias.

 

“Quero parabenizar a todos, em especial ao prefeito Ronaldo por tudo que foi dito aqui. Agradecer Waninna pelo ser humano que é e pela vontade de fazer saúde. Isso para mim conta muito, mais do que ser PHD e faltar vontade. Parabenizo também todos os servidores e coordenadores, independentemente de qualquer função, porque é através de vocês, juntos, conseguem trazer esses resultados apresentados”, disse o presidente da Câmara, Messias da Filó.

 

A prestação de contas atende ao que determina a Lei Complementar nº 141/2012, que estabelece a apresentação quadrimestral de informações sobre a aplicação dos recursos e os resultados das ações e serviços públicos de saúde, permitindo o acompanhamento pelo Conselho de Saúde, pelo Legislativo e pela sociedade.

 

“A gente não faz saúde pública sem planejamento e engajamento de todos. Agradeço todos os vereadores por mais uma prestação de contas e estou sempre à disposição para acolher e ver quais são as necessidades. Agradeço a minha equipe, porque passamos o dia todo prestando contas. Esse é um momento de transparência e respeito à população onde mostramos como os recursos públicos estão sendo aplicados e quais resultados estão sendo alcançados pela nossa rede de saúde. A gente faz até mais do que o nosso limite mental para isso e vamos continuar fazendo para melhorar”, declarou Waninna Mendonça.

 

A prestação de contas do 1º quadrimestre de 2026 reforça o compromisso da Prefeitura de Penedo com uma saúde pública cada vez mais estruturada, transparente e próxima da população, valorizando o trabalho das equipes e os investimentos realizados para garantir atendimento e mais qualidade de vida aos penedenses.

 

 

por Gabriela Flores – jornalista e social mídia

13 de agosto de 2026
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