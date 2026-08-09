Pesquisa com participação de estudantes da Qualin conquista prêmio nacional

9 de agosto de 2026
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Assessoria

Os estudantes de Medicina da Qualin Karoline Medeiros, Maria Helena Daniel e Antonio Neto participaram do trabalho “Alterações na vascularização placentária na pré-eclâmpsia: uma revisão integrativa”, vencedor do 1º lugar na categoria Anatomia Clínica e/ou Cirúrgica do XXXI Congresso Brasileiro de Anatomia.

 

O estudo, que teve Laís Cavalcante como autora principal, aborda um tema de grande relevância para a saúde materna.

 

Realizado em Petrolina (PE) e Juazeiro (BA), o Congresso contou ainda com outros trabalhos de acadêmicos da Qualin, que somaram 11 resumos aprovados.
Parabéns aos estudantes, pesquisadores e professores envolvidos nessa conquista!

 

 

 

por Assessoria

 

9 de agosto de 2026
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