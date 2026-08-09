Jovem morre após bater motocicleta contra cavalo solto na AL-210

9 de agosto de 2026
0 69
reprodução redes sociais

Um jovem morreu na noite desse sábado (8) após sofrer um grave acidente na rodovia AL-210, na entrada de Quebrangulo, no Agreste de Alagoas. Segundo informações do Portal Rádio Sampaio, Ele conduzia uma motocicleta quando colidiu contra um cavalo que estava solto na pista.

 

Com o impacto, o motociclista, que não teve a identidade divulgada, sofreu vários ferimentos e morreu antes de receber atendimento hospitalar. Segundo informações iniciais, a vítima morava no bairro Vila Maria, em Palmeira dos Índios.

 

Após o acidente, policiais e peritos isolaram o trecho da rodovia para a realização dos procedimentos técnicos. Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) de Arapiraca recolheu o corpo.

 

 

Fonte: G1/AL

 

9 de agosto de 2026
0 69

Artigos relacionados

Cobrou R$ 10 mil Funcionário de concessionária de energia é preso por extorquir comerciante em Maceió

9 de agosto de 2026

Veja quem são os candidatos a governador em Alagoas em 2026

6 de agosto de 2026

Flávio Bolsonaro anuncia deputado Alfredo Gaspar como vice na chapa dele à Presidência

5 de agosto de 2026

PF realiza operação para desarticular grupo que usava hospital de AL para beneficiar candidatos políticos

4 de agosto de 2026

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo
OparaNews
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.