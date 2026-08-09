Jovem morre após bater motocicleta contra cavalo solto na AL-210

Um jovem morreu na noite desse sábado (8) após sofrer um grave acidente na rodovia AL-210, na entrada de Quebrangulo, no Agreste de Alagoas. Segundo informações do Portal Rádio Sampaio, Ele conduzia uma motocicleta quando colidiu contra um cavalo que estava solto na pista.

Com o impacto, o motociclista, que não teve a identidade divulgada, sofreu vários ferimentos e morreu antes de receber atendimento hospitalar. Segundo informações iniciais, a vítima morava no bairro Vila Maria, em Palmeira dos Índios.

Após o acidente, policiais e peritos isolaram o trecho da rodovia para a realização dos procedimentos técnicos. Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) de Arapiraca recolheu o corpo.

Fonte: G1/AL