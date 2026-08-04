PF realiza operação para desarticular grupo que usava hospital de AL para beneficiar candidatos políticos

4 de agosto de 2026
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PF investiga criminosos que usavam hospital para privilegiar candidatos políticos em Alagoas — Foto: Divulgação/PF-AL

A Polícia Federal (PF) realizou, nesta terça-feira (4), uma operação para combater um grupo criminoso que tentava beneficiar candidatos políticos com acesso privilegiado a consultas, exames e procedimentos em um hospital de Alagoas.

 

Durante a operação, três armas foram apreendidas e encaminhadas à Polícia Civil. Não há informações sobre presos.

 

O grupo é suspeito de corrupção eleitoral, peculato e corrupção ativa e passiva em Alagoas. De acordo com a PF, 26 mandados de busca e apreensão foram cumpridos durante a Operação Ruptura.

 

g1 entrou em contato com a assessoria de comunicação da Polícia Federal para saber qual o nome e a cidade do hospital que serviria como um facilitador para o grupo criminoso.

 

À reportagem, o órgão informou apenas que “em observância às restrições aplicáveis ao período de defeso eleitoral, a Assessoria de Imprensa da Polícia Federal não encaminhará notas à imprensa por este grupo durante o referido período”.

 

As investigações apontam que agentes públicos teriam atuado para encaminhar pacientes que estavam em listas paralelas, oferecendo acesso prioritário a eles nos serviços públicos de saúde.

 

 

Fonte: G1/AL

 

4 de agosto de 2026
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