PF realiza operação para desarticular grupo que usava hospital de AL para beneficiar candidatos políticos

PF realiza operação para desarticular grupo que usava hospital de AL para beneficiar candidatos políticos

A Polícia Federal (PF) realizou, nesta terça-feira (4), uma operação para combater um grupo criminoso que tentava beneficiar candidatos políticos com acesso privilegiado a consultas, exames e procedimentos em um hospital de Alagoas.

Durante a operação, três armas foram apreendidas e encaminhadas à Polícia Civil. Não há informações sobre presos.

O grupo é suspeito de corrupção eleitoral, peculato e corrupção ativa e passiva em Alagoas. De acordo com a PF, 26 mandados de busca e apreensão foram cumpridos durante a Operação Ruptura.

O g1 entrou em contato com a assessoria de comunicação da Polícia Federal para saber qual o nome e a cidade do hospital que serviria como um facilitador para o grupo criminoso.

À reportagem, o órgão informou apenas que “em observância às restrições aplicáveis ao período de defeso eleitoral, a Assessoria de Imprensa da Polícia Federal não encaminhará notas à imprensa por este grupo durante o referido período”.

As investigações apontam que agentes públicos teriam atuado para encaminhar pacientes que estavam em listas paralelas, oferecendo acesso prioritário a eles nos serviços públicos de saúde.

Fonte: G1/AL