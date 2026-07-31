UPA de Penedo garante atendimento rápido e transferência aérea de paciente em estado grave

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou nesta sexta-feira (31) mais uma transferência aérea de um paciente em estado grave, assegurando atendimento especializado e maior agilidade no tratamento. O paciente de 49 anos, com histórico de cardiopatia, deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) após apresentar um mal súbito enquanto estava em uma clínica particular.

“Durante a avaliação realizada pela equipe médica da UPA foi identificado um quadro cardiológico grave. Imediatamente, foram iniciadas as medidas de suporte avançado para estabilização clínica do paciente. Paralelamente, a equipe acionou a Central Estadual de Regulação de Alagoas para solicitar a transferência para uma unidade de referência em cardiologia”, disse o coordenador médico da UPA, Dr. João Paulo Cavalcante Matos.

Após a estabilização inicial, resultado da atuação integrada entre os profissionais da UPA de Penedo e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), o paciente apresentou condições seguras para o transporte aéreo. Graças a articulação entre a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas (Sesau), o Departamento Estadual de Aviação (DEA) e o Corpo de Bombeiros Militar, a remoção foi realizada, utilizando a área do Hospital Regional Memorial Dr. José Correia Filho para o pouso seguro do helicóptero.

O paciente foi encaminhado ao Hospital Coração Alagoano, onde permanecerá internado em unidade de terapia intensiva, recebendo acompanhamento especializado em cardiologia.

A Secretaria Municipal de Saúde destaca que a rapidez no atendimento, a integração entre os serviços de urgência e emergência e a estrutura disponível para transferências aeromédicas são fundamentais para ampliar as chances de recuperação de pacientes que necessitam de atendimento de alta complexidade.

“Em situações graves, cada minuto faz diferença. A atuação rápida e integrada das equipes da UPA Penedo, do SAMU, da Central Estadual de Regulação e do serviço aeromédico foi fundamental para estabilizar o paciente e garantir sua transferência com segurança para uma unidade especializada. Esse atendimento demonstra a capacidade da nossa rede de urgência e emergência e o compromisso dos profissionais com a proteção da vida”, declarou a Secretária Municipal de Saúde, Waninna Mendonça.

Por Assessoria SMS