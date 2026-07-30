Turismo do Saber inicia nova edição com estudantes da EJA em Penedo

30 de julho de 2026
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Deywesson Duarte

O projeto Turismo do Saber iniciou uma nova edição levando conhecimento sobre Penedo para os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Escola Municipal de Educação Básica Barão de Penedo.

 

No primeiro momento, os estudantes participaram de uma aula sobre a história do município, suas particularidades, cultura e o sentimento de pertencimento, além de conhecerem melhor a importância do turismo para a geração de emprego e renda.

 

Durante o encontro, os alunos demonstraram bastante interesse pelo conteúdo e aproveitaram a oportunidade para interagir, tirar dúvidas e compartilhar conhecimentos sobre a cidade. A aula foi conduzida pela equipe da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC), formada pelos turismólogos Ana Beatriz e Ulysses Xavier, com a participação de Denner Rodrigues, integrante da equipe SETUREC.

Foto: Deywesson Duarte

Para Ana Beatriz, turismóloga e coordenadora do projeto, levar esse conhecimento para os estudantes é também uma forma de fortalecer a relação deles com a cidade onde vivem. “É muito importante que eles conheçam a história, a cultura e as potencialidades de Penedo, porque esse conhecimento ajuda a fortalecer o sentimento de pertencimento e faz com que eles também se reconheçam como parte da construção e da valorização do nosso turismo”, destacou.

 

A segunda etapa do projeto será marcada pela experiência prática. Os estudantes participarão de um city tour guiado e de um passeio de catamarã noturno, vivenciando na prática parte do que foi apresentado em sala de aula e conhecendo diferentes aspectos históricos, culturais e turísticos de Penedo.

 

Em sua quarta edição, o Turismo do Saber é uma iniciativa da Prefeitura de Penedo, por meio da SETUREC e da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), com apoio do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas (IMA/AL).

 

 

Por Assessoria Seturec

 

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