Prefeitura de Penedo promove Assistência Com Você na Cooperativa 2º Núcleo nesta quarta, 29

27 de julho de 2026
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A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH), promove na próxima quarta-feira, 29 de julho, mais uma edição do Programa Assistência Com Você.

 

O trabalho que leva serviços públicos para bairros da periferia e comunidades da zona rural ocorrerá na Cooperativa 2º Núcleo, a partir das 14 horas, com estrutura de atendimento ao público ao lado da igreja católica daquela comunidade penedense.

 

A iniciativa da Secretaria Municipal de Assistência Social tem ainda a colaboração e participação efetiva de outras pastas da Prefeitura de Penedo, a exemplo das secretarias de Saúde e da Mulher, e também das concessionárias de água e energia, com acesso ao benefício da tarifa social.

 

Moradores da Cooperativa 2 e comunidades próximas contarão com atendimento direto de setores da Assistência Social, com oportunidade de atualizar informações e se inscrever no Cadastro Único (Bolsa Família).

 

O trabalho coletivo promove acesso ao Programa Dignidade Menstrual, serviços na área de saúde, brincadeiras para a criançada, atendimentos que elevam a auto-estima das mulheres, corte de cabelo para homens, aulão de dança, encerrando com um sensacional sorteio de prêmios.

 

Lançado em maio de 2023, o Programa Assistência Com Você descentraliza ações da administração municipal que está sempre próxima das comunidades, levando dignidade, suporte e melhoria na qualidade de vida das famílias penedenses, principalmente das que mais precisam de ações do poder público.

 

 

Por Secom PMP

27 de julho de 2026
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