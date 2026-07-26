ASA domina, goleia Cianorte com tranquilidade e se classifica às quartas da Série D: 5 a 1

Sem se acomodar pela vantagem no jogo de ida, o ASA foi eficiente, dominante e segue a excelente fase na temporada. Em partida disputada na noite deste domingo (26), o Alvinegro goleou o Cianorte por 5 a 1 no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca. O confronto foi válido pelo jogo de volta das oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D.

Alex Bruno, Gabriel Motta, Jaílson e Michel Douglas (duas vezes) marcaram os gols da equipe de Arapiraca, enquanto Chrysthyan descontou aos paranaenses. Com o resultado, os alagoanos avançam às quartas de final pelo segundo ano consecutivo e tenta o acesso para disputar a Série C pela primeira vez em dez anos.

O adversário da próxima fase será o Goiatuba. A equipe goiana venceu o Ferroviário-CE nos dois jogos e vai medir forças contra o ASA em dois jogos. Por ter melhor campanha, o Alvinegro decidirá o segundo confronto em casa. Os jogos estão previstos para os dias 8 de 15 de agosto, mas a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) irá divulgar a tabela detalhada nos próximos dias.

Fonte: Gazetaweb