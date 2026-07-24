Julho Verde: Penedo promove capacitação para fortalecer prevenção e diagnóstico do câncer bucal

24 de julho de 2026
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Gabriela Flores – jornalista e social mídia

Como parte das ações da campanha Julho Verde, dedicada à conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de boca e pescoço, a Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta quinta-feira (23) a palestra “Atualização em Estomatologia: Prevenção e Diagnóstico do Câncer Bucal”.

 

A capacitação foi voltada para dentistas, auxiliares e técnicos em saúde bucal (ASB/TSB) da Atenção Básica, do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e rede privada, além de serem convidados profissionais de Piaçabuçu. O encontro contou com a presença do Professor Dr. Luiz Arthur Barbosa, referência na área de Estomatologia, que abordou os principais avanços relacionados ao diagnóstico precoce, manejo clínico e encaminhamento de pacientes com lesões bucais suspeitas.

 

“O câncer bucal pode ser identificado ainda em fases iniciais quando o cirurgião-dentista está preparado para reconhecer alterações suspeitas durante o atendimento de rotina. Capacitações como esta fortalecem o conhecimento técnico, promovem mais segurança no diagnóstico e contribuem para que os pacientes tenham acesso ao tratamento de forma precoce, aumentando significativamente as possibilidades de sucesso”, disse o Dr. Luiz Arthur.

 

O diretor de Saúde Bucal de Penedo, Alcides Andrade, destaca que o município já possui uma rede estruturada para garantir assistência aos pacientes, desde a identificação das lesões até o encaminhamento para tratamento especializado. Qualquer pessoa que apresente qualquer lesão na boca, deve procurar uma unidade de saúde para um diagnóstico precoce.

 

“Em Penedo, realizamos a identificação tanto nas Unidades Básicas quanto no Centro de Especialidades Odontológicas, onde também realizamos biópsias quando necessário. O material é encaminhado para análise e, quando há necessidade de uma avaliação especializada ou tratamento, contamos com a parceria da Universidade Federal de Alagoas, por meio do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes. Esse fluxo garante que o paciente receba acompanhamento desde o diagnóstico até o tratamento especializado”, explicou Alcides.

 

A iniciativa reforça o compromisso da Secretaria Municipal de Saúde com a qualificação permanente dos profissionais e com o fortalecimento das ações de prevenção, diagnóstico precoce e assistência integral à população, contribuindo para um atendimento cada vez mais resolutivo na rede municipal de saúde.

 

 

 

Por Assessoria SMS

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