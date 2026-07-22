Orquestra Filarmônica de Alagoas faz concerto didático e se apresenta na Catedral de Penedo na quinta-feira (23)

Orquestra Filarmônica de Alagoas faz concerto didático e se apresenta na Catedral de Penedo na quinta-feira (23)

Na próxima quinta-feira (23), a Orquestra Filarmônica de Alagoas retorna a Penedo para duas atividades: um concerto didático em escola da rede pública municipal e uma nova apresentação da Série Allegro, concerto que acontecerá na Catedral Diocesana, a partir das 20 horas, com entrada gratuita.

Sob a regência do maestro Luiz Martins, a noite promete grandes emoções com um programa que reúne o Concerto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo, com solo do violonista Mário Sales, e a Sinfonia nº 6 “Pastoral”, de Ludwig van Beethoven.

“Estaremos apresentando a 6ª Sinfonia de Beethoven, uma sinfonia que é um grande monumento da música clássica. Uma obra que fala sobre o contato com a natureza. Beethoven descreve, por meio de elementos musicais, diversas passagens inspiradas nesse universo. Também apresentaremos o Concerto de Aranjuez, com a participação do solista Mário Sales, um dos grandes violonistas que temos no estado de Alagoas. Trata-se de uma das obras mais importantes e conhecidas da música clássica mundial”, explica o maestro Luiz Martins em vídeo que divulga o evento apoiado pela Prefeitura de Penedo.

A beleza colonial e a experiência acústica

Pela segunda vez somente em 2026, a Catedral Diocesana e o belo cenário da Praça Barão de Penedo, localizada no coração do Centro Histórico, foi definido após uma avaliação técnica da orquestra, levando em consideração, além da beleza arquitetônica e colonial do local, as características acústicas da igreja.

“A escolha de uma igreja deve-se ao formato acústico que podemos proporcionar ao nosso público. Trata-se de uma experiência artística e cultural. Há também um aspecto histórico importante, quando Beethoven estreou a Quinta e a Sexta Sinfonias, na mesma noite, em 1808, Penedo já era uma das mais importantes vilas do Brasil Colonial. Reunir uma orquestra, nesse mesmo cenário histórico, é estabelecer um diálogo entre mais de dois séculos de tradição musical, fazendo com que a arquitetura e a música voltem a ocupar o mesmo espaço de contemplação”, destaca Luiz Martins para a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Penedo.

“Apresentaremos duas obras icônicas do repertório mundial, o Concerto de Aranjuez, com o solista Mário Sales, e a Sinfonia nº 6, de Ludwig van Beethoven. Além disso, realizaremos um concerto didático em uma escola pública, reafirmando nosso projeto de formação de plateia. Penedo faz parte da história da nossa Orquestra Filarmônica de Alagoas e é sempre um enorme prazer fazer música nesta cidade para um público tão receptivo. Nossa missão é expandir os concertos para o interior de Alagoas e, certamente, Penedo sempre estará em nossos planos.”

O que significa Allegro?

Allegro é um termo italiano amplamente utilizado na teoria musical para indicar um andamento rápido, vivo e alegre. Nas partituras, orienta o músico a executar a obra com animação, geralmente em uma velocidade entre 120 e 139 batidas por minuto (BPM).

O termo também pode designar uma peça musical composta nesse andamento. Existem ainda algumas variações, como: Allegro moderato: um pouco mais moderado, entre 112 e 115 BPM; Allegro ma non troppo: rápido, mas “não muito”; Allegro vivace: rápido e muito vivaz; e Allegro maestoso: rápido e majestoso.

Concerto didático

O maestro da Orquestra Filarmônica de Alagoas também ressaltou que, além do concerto da noite, estudantes da rede municipal de ensino de Penedo participarão, no mesmo dia, de uma apresentação exclusiva, no formato de concerto didático.

Na programação que acontece na próxima quinta-feira, 23, a escola escolhida foi a EMEB Wilton Lisboa Lucena, localizada no bairro Raimundo Marinho, a partir das 16h30.

No primeiro semestre deste ano, alunos da Escola Municipal de Educação Básica Santa Luzia foram agraciados com um Concerto Didático.

Serviço

O quê: Série Allegro – Orquestra Filarmônica de Alagoas

Quando: Quinta-feira (23)

Onde: Catedral Diocesana de Penedo

Horário: A partir das 20h

Entrada: Gratuita

Por Roberto Miranda – jornalista Secom PMP